Fokus auf Nachhaltigkeit: AXA IM veröffentlicht Active Ownership and Stewardship Report 2019

Auch im Jahr 2020 will AXA IM dazu beitragen, positive Veränderungen in den von AXA IM investierten Unternehmen voranzutreiben. Der Asset Manager wird seine Stimmrechte verstärkt für folgende Themen einsetzen:

„Das nächste Jahrzehnt wird von unserer Fähigkeit als Investitions- und Unternehmensgemeinschaft bestimmt, Gedanken, Ambitionen und Wünsche in konkrete Maßnahmen zur Lösung globaler Probleme umzusetzen. Auf diese Weise können wir dazu beitragen, dass die Unternehmen weiterhin langfristigen Wert für Aktionäre, Stakeholder und die Gesellschaft als Ganzes schaffen“, sagt Matt Christensen, Global Head of Impact Strategy and Responsible Investment bei AXA IM.

Yo Takatsuki, Head of ESG Research und Active Ownership bei AXA IM, sagt: „Das 21. Jahrhundert stellt uns vor einige Herausforderungen. Wie können wir nachhaltigen Wohlstand für die Weltwirtschaft sichern und gleichzeitig gegen den Klimawandel, den Rückgang der Biodiversität, die Ungleichheit der Geschlechter und das Versagen von Unternehmensführungen vorgehen? Wir glauben, dass Investoren eine zentrale Rolle bei der Bewältigung dieser Herausforderungen spielen können. Active Ownership bedeutet, dass wir unsere Rechte als Investor ausschöpfen, um einen produktiven Dialog mit Unternehmen voranzutreiben, der für positive Veränderungen sorgt. Wir sind gegenüber unseren Kunden, unseren Kollegen und weiteren Interessengruppen in der Gesellschaft verpflichtet, diese Unternehmen während der gesamten Zeit, in der wir ihre Aktien und Anleihen halten, zu überwachen und mit ihnen in Kontakt zu treten, um alle unseren langfristigen Interessen zu schützen.