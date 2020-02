Schon in der vergangenen Woche haben wir in einem 4investos-Chartcheck für die Varta Aktie von den möglichen Ausbruchschancen gesprochen. Gestern war es dann soweit. Mit guten Zahlen für 2019 im Rücken hat der Aktienkurs des Batterie-Herstellers eine wichtige charttechnische Barriere durchbrochen. Bis auf 85,90 Euro ging es im Tagesverlauf nach oben, der XETRA-Schlusskurs an der Frankfurter Börse liegt mit 84,20 Euro (+7,67 ...