Silber gelingt Sprung

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einer fulminanten Aufwärtsbewegung im Dezember 2019, die auch in den Januar 2020 hineinreichte, korrigierte der Silberpreis (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) in den darauffolgenden Wochen lehrbuchmäßig bis an das 61,8%-Fibonacci-Retracement dieser Aufwärtsstrecke und bildete dort einen kleinen Boden aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht. [ mehr