Nur eine Richtung kennt heute Morgen COMPUGROUP MEDICAL. Immerhin verzeichnet der Kurs aktuell ein Plus von 1,5%. Für einen Anteilsschein müssen damit nun 66,35 Euro hingelegt werden. Startet damit jetzt eine neue Rallye?

Dieser Anstieg katapultiert die Aktie bis an ein wichtiges Top. Denn bis zum 6-Monatshoch fehlen derzeit nur 2%. Gelingt hier der Ausbruch nach oben, eröffnet sich weiteres Kurspotenzial. Darüber stellt sich das nächste Kursziel auf das 12-Monatshoch bei 73,25 Euro. Damit versprechen die nächsten Tage Hochspannung.