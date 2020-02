Mit Discount-Zertifikaten oder Aktienanleihen können europäisch ausgerichtete Portfolios für eine kurz- bis mittelfristige Seitwärtsbewegung und/oder den Rückgang der Volatilität der ASML-Aktie positioniert werden.

ASML ist mit 65 Prozent Marktanteil Weltmarktführer für Lithographie-Systeme für die Halbleiterindustrie – etwa vier Fünftel aller Chiphersteller weltweit sind Kunden des niederländischen Konzerns. Mit 122 Mrd. Euro Marktkapitalisierung und 17 Prozent Gewichtung führt die Aktie den nationalen Aktienindex AEX an (vor Royal Dutch Shell und Unilever mit je 12 Prozent) und ist außerdem die Nummer 3 im EuroStoxx50. ASML-Aktionäre haben seit Langem gut Lachen: Die Aktie (ISIN NL0010273215) hat allein in den vergangenen 12 Monaten ganze 80 Prozent zugelegt; mit 282 Euro handelt die Aktie nahezu auf Allzeithoch (294 Euro, 14.2.20). Für nicht allzu pessimistische Anleger macht die Volatilität des Technologie-Werts kurz- und mittelfristige Seitwärtsstrategien attraktiv.

Wer konstante Kurse erwartet, ist mit 6 Prozent Sicherheitspuffer gut versorgt: Das Discount-Zertifikat der Société Générale mit der ISIN DE000SR6J073 bringt bei einem Preis von 264,74 Euro eine Maximalrendite von 15,26 Euro oder 16,3 Prozent p.a., wenn die Aktie am 19.6.20 mindestens auf Höhe des Caps von 280 Euro notiert – andernfalls erhalten Anleger einen Barausgleich in Höhe des Schlusskurses.

Anleger, die auf Sicht von 7 Monaten ein Rückschlagpotenzial von maximal 12 Prozent prognostizieren, setzen auf einen entsprechenden Sicherheitspuffer: Das Discount-Zertifikat der HypoVereinsbank mit der ISIN DE000HZ5SFT1 bietet bei einem Preis von 247,84 Euro einen entsprechenden Sicherheitspuffer. Aus dem Cap von 260 Euro ergibt sich eine Renditechance von 12,16 Euro oder 8,1 Prozent p.a. Schließt die Aktie am 18.9.20 unter 260 Euro, erhalten Anleger eine Aktienlieferung.

September: ASML über 290 Euro – für Zinssammler

Optimisten, die Wert auf Zinseinkommen legen, könnten zur Aktienanleihe der HypoVereinsbank mit der ISIN DE000HZ6VYG1 greifen: Diese zahlt einen fixen Kupon in Höhe von 12,8 Prozent. Die effektive Rendite liegt bei 15,4 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.9.20 mindestens auf dem Basispreis von 290 Euro handelt. Ansonsten erhalten Anleger 3 Aktien (= 1.000 Euro / 290 Euro; Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Mit den Discount-Zertifikaten und der Aktienanleihe können europäisch ausgerichtete Portfolios für eine kurz- bis mittelfristige Seitwärtsbewegung und / oder den Rückgang der Volatilität der ASML-Aktie positioniert werden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von ASML-Aktien oder von Anlageprodukten auf ASML-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen