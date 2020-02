Telefonica Deutschland holt früheren Siemens-Chef Löscher

Telefonica Deutschland will den früheren Siemens-Chef Peter Löscher in den Aufsichtsrat berufen. Hintergrund ist der bereits Anfang Februar angekündigte Rückzug von Laura Abasolo, der bisherigen Vorsitzenden des Aufsichtsrates bei Telefonica Deutschland, zum 30. März. Man wolle die notwendige gerichtliche Bestellung von Peter Löscher unverzüglich beantragen, so das Telekommunikations-Unternehmen, um einen nahtlosen Übergang zu ...