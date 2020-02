In der letzten technischen Besprechung vom 28. Januar 2020: „ Airbus: Ein bedenkliches Bild! “ wurde auf einen bevorstehenden Rücksetzer in der Airbus-Aktie auf 128,68 Euro hingewiesen, nach zähem Ringen kam es schließlich zum favorisierten und vor allem dynamischen Ausverkauf auf die markante Unterstützung. Dort drehte das Papier im gestrigen Handel wieder und hinterließ im intraday Kursverlauf eine bullische Hammerkerze, die heut kurzfristig für Auftrieb sorgt. Damit wurde das zuletzt ausgerufene erste Zielniveau regelkonform abgearbeitet, der steigende Keil allerdings noch nicht nachhaltig verlassen. Das könnte sich angesichts der ängstlichen Börsen aber noch rasch ändern, wenn diese erst so richtig ins Rutschen geraten.

Short-Szenario noch nicht vom Tisch

Weiterhin beherrscht die Ausbreitung des Corona-Virus den Alltag in China und anderen Ländern. Aber der besonders wichtige Markt in Fernost und damit einhergehende Bestellungen könnten ausbleiben und dem europäischen Flugzeugbauer noch sichtlich zusetzen. Ein Short-Investment käme aus technischer Sicht durchaus noch infrage, allerdings erst unter den jüngsten Verlaufstiefs von 127,14 Euro. Nur dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen weiteren Rückläufer zurück zum 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 125,70 Euro spürbar an, darunter müsste mit einem Test der Dezembertiefs um 122,52 Euro gerechnet werden. Spätestens ab dem Unterstützungsniveau von rund 120,00 Euro dürften aber wieder vermehrt Käufer in die Aktie drängen und für eine Stabilisierung sorgen. Ein Kursanstieg zurück über den 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 133,31 Euro könnte das Bild wieder leicht ins bullische drehen und Kursgewinne an 138,00 Euro hervorrufen. Möglicherweise werden sogar im Zuge dessen noch einmal die Jahreshochs bei 139,40 Euro getestet.