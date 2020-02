Als ich den Vorläufer von IFVE Institut für Vermögensentwicklung 1999 gründete, war es nur eine Idee. Ich war noch Professor an der Boston University. Nach dem Neustart im Jahr 2003 arbeitete ich einige Jahre mit zwei Mitarbeitern aus meinem Keller in Köln heraus, den ich ironisch den „Bunker“ nannte. Auf Vortragsreisen, zum Beispiel im Jahr 2005, fuhr ich selber Auto, baute abends auf, kassierte die Eintrittsgebühren, baute ab, legte mich ins Bett und fuhr am nächsten Tag weiter.