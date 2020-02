Während viele Aktien an der Frankfurter Börse heute an Unsicherheiten nach den schwachen Apple-Nachrichten leiden, ziehen die Bullen bei der Nel Aktie ihr Ding durch - zumindest bisher. Der kurzfristige Aufwärtstrend der Wasserstoff-Aktie ist nach den jüngsten charttechnischen Kaufsignalen bei 1,004 Euro und 1,078 Euro weiter intakt und bisher ungebrochen. Am Dienstagvormittag erreicht Nels Aktienkurs bei 1,239 Euro ein neues ...