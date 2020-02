Neues Asset Management Schwergewicht entsteht: Franklin Templeton akquiriert 800-Milliarden Manager

Peanuts im Vergleich zu der Meldung, die unsere Redaktion heute Mittag erreichte: Per Pressemitteilung verkündete Franklin Templeton die Übernahme des Mitbewerbers Legg Mason. Per Ende Januar 2020 verwaltete Legg Mason ein Volumen von über 806 Milliarden US-Dollar (per aktuellem Wechselkurs in etwa 745 Milliarden Euro). Gemeinsam mit den Assets under Management von Franklin Templeton entsteht auf diesem Wege ein neues Asset Management Schwergewicht mit einem verwalteten Volumen in Höhe von 1,5 Billionen US-Dollar (1,39 Billionen Euro).