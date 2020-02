DWS CIO Flash: US-Demokraten weiter auf Selbstsuche

Dies sind einige der Gründe, aus denen wir weiterhin daran zweifeln, dass Sanders die Nominierung der Demokraten gewinnen kann. Sicherlich unterscheidet sich die Leistung in einem direkten Wettbewerb zwischen zwei Kandidaten (in den sich die demokratische Vorwahl 2016 schnell verwandelt hat) sehr von dem gegenwärtigen Wettbewerb zwischen vielen Kandidaten. 2016 deuteten viele Umfragen an, dass Bernie teilweise davon profitierte, dass viele Wähler mit Hillary Clinton haderten. Diesmal haben die Wähler weiterhin die Qual der Wahl. Deshalb schlugen wir schon in unserem US-Politikausblick vom Januar vor, die Stimmen von Sanders und Warren zusammenzulegen und mit Sanders Leistung von 2016 zu vergleichen. Nach diesem Maßstab war das Jahr 2020 für die progressiven Demokraten sowohl in New Hampshire als auch in Iowa ziemlich enttäuschend. Darüber hinaus fehlt es im demokratischen Nominierungsprozess an Vorwahlen, bei denen dem Sieger alle Delegierten zugeteilt werden. Das bedeutet, dass es für einen Kandidaten wie Sanders nicht ausreicht, einfach nur alle anderen Kandidaten in einem Staat nach dem anderen zu schlagen (wie Trump es 2016 auf republikanischer Seite tat), um die Nominierung zu gewinnen.

Aus Marktperspektive lassen sich jedoch bereits zwei Lehren aus dem Verlauf der beiden demokratischen Vorwahlen ziehen. Erstens hat sich der Stimmenanteil der gemäßigten Kandidaten gut gehalten, verglichen mit dem, was die spätere Kandidatin Clinton im Jahr 2016 erreichte. Und zweitens ist interessant, welche Art von Wählern die gemäßigten Buttigieg und Klobuchar für sich überzeugen konnten: Spätentscheider, Unabhängige, republikanisch-orientierte Wechselwähler und die Wähler in ländlichen Gebieten, die bei den Parlamentswahlen 2016 für Trump gestimmt haben. Auf Grundlage der bisherigen Daten könnte einer dieser Kandidaten (oder ein anderer mit ähnlichen Positionen und geographischen Stärken) Trump in den wichtigsten Swing-Staaten ordentlich Probleme bereiten.

Im Gegensatz dazu konzentrieren sich die Stimmen für Sanders (und Warren) in viel größerem Umfang auf Städte und Universitätsstandorte, als es die Vorwahlen 2016 vermuten ließen. Wenn einer dieser beiden die Nominierung gewinnen sollte, sind wir daher heute viel skeptischer als noch vor einem Monat, dass die Demokraten im November siegen könnten. Allerdings kann sich das Bild noch leicht ändern. Weder New Hampshire noch Iowa sind repräsentativ für den Rest des Landes. Die Ergebnisse in Nevada, wo es viele jüngere und nicht-weiße Wähler gibt, dürften deutlich aufschlussreicher sein.