Zwei starke Aufwärtsbewegungen prägten bei der Steinhoff Aktie die letzten Tage charttechnisch. Zunächst war die Rallye von 0,0541 Euro auf 0,1248 Euro zu sehen. Nach einer zwischenzeitlichen Konsolidierung auf 0,0738 Euro kehrte Steinhoffs Aktienkurs wieder in eine Aufwärtsbewegung zurück. Doch diese stockt seit Tagen in einem Bereich rund einen Cent unter dem vorherigen Rallyehoch. Heute ist der vierte Tag in Folge, an dem der ...