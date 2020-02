EMX Royalty steigt bei Ensero Holdings ein

Der neue Deal von EMX Royalty (2,58 CAD / 1,77 Euro; CA26873J1075) macht Sinn. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Sprich, wo Bergbau betrieben wird, da muss nach Ende der Bergbautätigkeit auch wieder alles in einen naturgerechten Zustand versetzt werden. Dies schreiben Gesetze in den meisten Mining-Ländern vor. Da dies früher nicht so genau genommen wurde, gibt es in Kanada und in den USA viele aufgelassene Bergbaubetriebe, die wieder in einen ordentlichen Zustand versetzt werden müssen. Das ist etwas, um das sich Ensero kümmert. Bei der Identifizierung von Mineralgrundstücken mit Explorations- und Entwicklungsmöglichkeiten unter Beachtung der Umweltverträglichkeit werden EMX und Ensero künftig zusammenarbeiten. So kann das Wissen der beiden Gesellschaften zu neuen lukrativen Gelegenheiten im Bergbau führen. Nämlich zu Identifizierung, zum Erwerb, zur Sanierung und dann zum lukrativen Verkauf von Liegenschaften.

Strategische Investition in Ensero

EMX wird 3,79 Mio. USD in die Ensero Holdings investieren. Diese in Privatbesitz befindliche Firma agiert über ihr 100-prozentiges Tochterunternehmen Ensero Solutions (zuvor Alexco Enviromental Group). Durch die Investition erhält EMX Ensero-Vorzugsaktien in Höhe von 3,62 Mio. US-Dollar) sowie jährliche Dividendenzahlungen und sonstige Zahlungen in Höhe von insgesamt 8,54 Mio. Dollar über sieben Jahre. Dazu kommen noch Stammaktien im Wert von 171.000 US-Dollar. Dies entspricht einer Beteiligung von EMX an Ensero von 7,5 Prozent.

Zusammenarbeit bringt Gewinn für beide Seiten

Die Zusammenarbeit zwischen EMX und Ensero könnte hier zu einer Win-Win-Situation führen. Ensero kann beispielsweise mit Spezialfahrzeugen wichtige Arbeiten erledigen und punktet mit innovativen Sanierungstechnologien. EMX kann sein umfassendes Wissen über historische Bergbaubezirke einbringen.

EMX auf Erfolgskurs

EMX kann sich dies dank prall gefüllter Kasse leisten und diese lukrative Rendite einstreichen. Vom Verkauf des Malmyzh-Projektes in Sibirien ist noch der Großteil für neue Investitionen vorhanden. Dieses Beispiel hat auch bestens gezeigt, wie eine Säule des Geschäftsmodells funktioniert. Explorationsgebiete werden bearbeitet, entwickelt und dann weiterverkauft. Die zweite Säule besteht aus dem Aushandeln von Lizenzgebühren für die spätere Produktion. Die dritte Säule ergibt sich aus Beteiligungen, um am Erfolg mitzuverdienen. Damit bildet EMX eine perfekte Mischung des Bergbauspektrums für risikobereite Investoren ab.