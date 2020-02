Immobilien-Experte über offene Fonds: Was Privatanleger bei Pflegeimmobilien beachten sollten

Pflegeheime und Ärztehäuser gehören als Immobilienanlagen traditionell in die Depots institutioneller Investoren. Doch auch Privatanleger haben über offene Fonds Zugang. Für eine erfolgreiche Anlage müssen jedoch besondere Kriterien erfüllt sein, sagt Nikolai Schmidt von Swiss Life Asset Managers Deutschland.In einer Zeit, in der die Bevölkerung altert, weil Menschen länger leben und gleichzeitig weniger Kinder geboren werden, die Zinsen niedrig sind und das Objektangebot in vielen Bereichen des Immobilienmarkts knapp ist, sind Gesundheitsimmobilien ein echter Anlagetrend. Denn im Vergleich zu anderen Nutzungsarten sind die Renditen der Anlageklasse hoch. Laut dem Immobiliendienstleister CBRE lag die Ankaufsrendite für Spitzenobjekte in den ersten drei Quartalen 2019 in...