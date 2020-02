Apple – Verkaufsempfehlung!

Liebe Leser, ehe wir zur de-facto-Verkaufsempfehlung von Apple kommen, lassen uns kurz eine Klickempfehlung aussprechen. Aktuell läuft eine Petition gegen die ziemlich sinnfreie Regulierung von aktivem Trading in Deutschland und möglicherweise großen Auswirkungen für private Investoren. Dies könnte große Auswirkungen haben, es geht um die Verrechenbarkeit der Verluste. Eine Unterstützung dieser Petition ist im Interesse aller mündigen Investoren und sollte somit auch seine Wirkung an das BMF zeigen, wo man diese leider sehr undurchdachte Regelung auf den Weg gebracht hat. Einmal mehr würde dadurch die Aktienkultur in Deutschland gestraft. Hier können Sie sich beteiligen.Und nun zu Apple. Denn dort erneuert Goldman seine de-facto-Verkaufsempfehlung:

Man hat Apple nach einer Umsatzwarnung auf “Neutral” mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Zwar habe er nun für die bis März und Juni laufenden Quartale seine Schätzungen gesenkt, doch die Umsatzwarnung wegen der Coronavirus-Epidemie dürfte ein vorübergehendes Ereignis für den IT-Konzern sein, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er unter anderem auf neue Produkte wie das iPhone SE 2 und das iPad Pro. Zudem hob er seine Schätzungen für die im September und Dezember endenden Quartale an. Ein Teil der zurzeit fehlenden Nachfrage dürfte sich lediglich in die Zukunft verschieben.

Fazit: 300 Dollar Ziel, die Aktie ist drüber. Das ist kein Halten, sondern ein Verkaufen. Übersetzt.

PS: Wer an Apple aber glaubt, nutzt den heutigen Tag für den Aufbau einer kleinen Position in einem Discount-Call. Cap 320 Dollar bedeutet – Liegt Apple im Juni nur 3 Dollar höher als jetzt, gibt es 66% Rendite. In der WKN MC547H.