Bei USD/JPY ist aktuell ein erbittertes Ringen um die dominierende Widerstandszone um 110,0 JPY zu beobachten. Bislang konnte der Japanische Yen die Vorstöße des Greenbacks abwehren. Ob dieses dauerhaft gelingen wird, bleibt offen.

Aus charttechnischer Sicht liegt im Bereich von 108,0 / 108,5 JPY eine imposante Doppelbodenformation vor, die dem US-Dollar als Basis für die Bewegung in Richtung 110,0 JPY diente und in deren Folge noch einmal die 200-Tage-Linie erfolgreich bestätigt wurde. Aufgrund der Relevanz der Zone 108,0 / 108,5 JPY sollte diese nun nicht mehr unterschritten werden, um das aus Sicht des Dollars bullische Chartbild nicht doch noch zu gefährden. Die zentrale Aufgabe des Greenbacks besteht aus charttechnischer Sicht darin, die Zone 110,0 / 110,5 JPY auszuhebeln, um sich so weiteres Aufwärtspotential zu erobern. Die letzten Tage bzw. Wochen haben jedoch gezeigt, dass das kein einfaches Unterfangen ist.

In den letzten Handelstagen fehlte es dem US-Dollar in entscheidenden Momenten an der fundamentalen Unterstützung. Die am Freitag (14.02.) veröffentlichten Daten passten da ins Bild der letzten Tage. Die so wichtigen Daten zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze lagen im Rahmen der Erwartungen. Positiv überraschen konnte hingegen das US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Reuters / Uni Michigan). Weniger positiv fielen allerdings die aktuellen Daten zur Industrieproduktion aus, die unterhalb der Erwartungen liegend veröffentlicht wurden. In der laufenden Handelswoche stehen einige wichtige Termine aus US-Dollar-Sicht auf der Agenda.

Neben der Veröffentlichung der Daten zu den Erzeugerpreisen steht am Mittwoch (19.02.) auch die Veröffentlichung des FOMC-Sitzungsprotokolls auf der Agenda. Am Donnerstag kommen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (wichtiger Indikator für den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht) und der Philadelphia Fed Herstellungsindex (als wichtiger Indikator für den ISM-Index). Am Freitag stehen zudem der Markit PMI Dienstleistungen sowie der Markit PMI Herstellung an: Mit anderen Worten: mit frischen Impulsen ist in den kommenden Tagen durchaus zu rechnen. Auf japanischer Seite startete die Handelswoche bereits mit eminent wichtigen Daten. Sowohl die aktuellen BIP-Daten als auch die Daten zur Industrieproduktion blieben aber unter den Erwartungen. Auch die am heutigen Mittwoch veröffentlichten Daten zu den Maschinenbestellungen und zur Handelsbilanz boten ein ambivalentes, eher negatives Bild.

Die Aufgabenstellung für die nächsten Handelstage ist aus charttechnischer Sicht klar umrissen – der US-Dollar muss die 110,0 / 110,5 JPY überspringen und sollte Rücksetzer im besten Fall auf 109,0 JPY begrenzen. Sollte es hingegen noch einmal unter die 108,0 JPY gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen. Bei einem erfolgreichen Ausbruch über die Zone 110,0 / 110,5 JPY liegen die nächsten potentiellen Bewegungsziele bei 111,0 JPY oder gar 112,0 JPY.