^ DGAP-News: Northern Bitcoin AG / Schlagwort(e): Kooperation NORTHERN DATA UND CANAAN INC KÜNDIGEN ZUSAMMENARBEIT BEI BLOCKCHAIN UND KÜNSTLICHER INTELLIGENZ AN

NORTHERN DATA UND CANAAN INC KÜNDIGEN ZUSAMMENARBEIT BEI BLOCKCHAIN UND KÜNSTLICHER INTELLIGENZ AN

---------------------------------------------------------------------------

PRESSEINFORMATION



NORTHERN DATA UND CANAAN INC KÜNDIGEN ZUSAMMENARBEIT BEI BLOCKCHAIN UND KÜNSTLICHER INTELLIGENZ AN



- Canaan ist eines der weltweit führenden Blockchain-Unternehmen

- Schwerpunkt auf KI-Entwicklung, Blockchain-Technologie und Betrieb von Rechenzentren



- Abschluss weiterer strategischer Kooperationen in Kürze

Frankfurt am Main / Peking - 19. Februar 2020 - Die Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), einer der größten Anbieter von Blockchain-Lösungen und Rechenzentren weltweit, und Canaan Inc (Nasdaq: CAN, US ISIN: US1347481020), eines der weltweit führenden Unternehmen für die Blockchain-Technologie, geben den Beginn einer engen Zusammenarbeit bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) sowie in der Blockchain-Technologie und dem Betrieb von Rechenzentren bekannt.

Die herausragende Leistung von Canaan in den Bereichen KI-Chip-Entwicklung sowie ASIC-Hardware, kombiniert mit der Erfolgsbilanz von Northern Data bei der Bereitstellung erstklassiger Rechenzentren und Blockchain-Infrastruktur in großem Maßstab, bietet beiden Unternehmen eine solide Grundlage für den gemeinsamen Auf- und Ausbau eines entscheidenden Vorsprungs in diesen spannenden Technologiebereichen.



Die Zusammenarbeit der nordamerikanischen und europäischen Teams und Einrichtungen von Northern Data mit den führenden F&E-Teams von Canaan in Asien dürfte als erster Schritt einer strategischen Partnerschaft viele zusätzliche synergistische Projekte im gesamten Blockchain- und Technologiesektor freisetzen.



"Wir sind mit dieser strategischen Zusammenarbeit in der Lage, in einigen der am schnellsten wachsenden Technologiebereichen enormes Potenzial auszuschöpfen", sagt Aroosh Thillainathan, CEO der Northern Data AG. "Canaan ist technisch führend im Bereich KI und Blockchain und ist in den letzten Jahren beeindruckend gewachsen. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft und sehen für beide Unternehmen enorme Vorteile."