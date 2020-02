Lange Zeit behielt der Euro gegen das Pfund die Oberhand. Das Ganze gipfelte im wahrsten Sinne des Wortes in der Ausbildung des markanten Hochs bei 0,94 GBP im vergangenen Jahr. Seitdem bröckelt die Dominanz der Gemeinschaftswährung. Aktuell steuert das Währungspaar auf eine eminent wichtige Zone zu. Aus technischer Sicht beginnt das Chartbild zu kippen. Sollte nun auch die Zone von 0,83 GBP unterschritten werden, wäre das ein herber Rückschlag für den Euro…

Der Brexit ist auf dem Weg. In welcher Form dieser Weg allerdings beendet werden wird, ist aktuell noch offen. Das Thema dürfte EUR/GBP auf absehbare Zeit beschäftigen. Der Markt preist zähe Verhandlungen ein und sieht die britischen Seite offenkundig nicht chancenlos.

Der Euro musste darüber hinaus zuletzt schwache Konjunktur- und Preisdaten verkraften. Positive Impulse von der EZB-Politik sind auf absehbare Zeit ebenso eher nicht zu erwarten. Die Geldpolitik der EZB ist aktuell die Achillesferse des Euro. Nun waren die jüngsten Konjunktur- und Preisdaten auch auf britischer Seite nicht das Gelbe vom Ei, doch das Britische Pfund konnte von einigen überraschend guten Daten profitieren. Unter anderem sind hier die jüngsten Daten zum britischen BIP anzuführen.

In den nächsten Handelstagen stehen weitere wichtige Daten auf beiden Seiten an. Insbesondere am Mittwoch (19.02.) wird es auf britischer Seite interessant, wenn die aktuellen Daten zur Entwicklung der Erzeuger- und Verbraucherpreise veröffentlicht werden.

Das obere Chartbild offenbart eine spannende Konstellation. Aus Sicht des Euro ist es allerdings eine hochgradig prekäre Konstellation. Wir haben einen 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht, um die Lage adäquat einzuordnen und mögliche Szenarien abzuleiten. Das markante Hoch im Bereich von 0,94 GBP ist für den Euro Geschichte und bereits in weite Ferne gerückt. Der Verlust eminent wichtiger Unterstützungen und fehlgeschlagene Versuche, diese wieder zurückzuerobern, haben den Euro in den letzten Wochen und Monaten unter Druck gesetzt. Hierzu sei auf die Situationen bei den ehemaligen Unterstützungen bei 0,90 GBP und 0,85 GBP verwiesen.

Aktuell steuert der Euro auf den eminent wichtigen Bereich um 0,83 GBP zu. Diese Zone stand bereits Ende 2019 zur Disposition und ist nun erneut in den Fokus geraten. Noch hat der Euro die Chance auf eine Bodenbildung in diesem Bereich und die Aussicht auf eine Gegenbewegung. Sollte es jedoch zu einem Bruch der 0,83 GBP kommen, könnte es rasch ungemütlich werden. In diesem Fall könnte sich die Bewegung bis in den Bereich von 0,81 GBP bis 0,79 GBP ausdehnen. Um für Entlastung zu sorgen, muss der Euro möglichst zügig über den Widerstandsbereich 0,85 / 0,86 GBP laufen. Die veritable Dynamik der aktuellen Abwärtsbewegung lässt für den Euro kurzfristig nicht viel Gutes erwarten…