Technisch notierte das Wertpapier von Patrizia Immobilien bereits 2016 auf einem vergleichbaren Niveau, musste anschließend aber eine Konsolidierung zwischen den Grenzen von 14,08 und 21,22 Euro für mehrere Jahre hinnehmen. Erst in den letzten Monaten kam wieder Schwung in das Wertpapier und führte im gestrigen Handel zu dem massiven Kursanstieg zurück an die Jahreshochs aus 2016.

Wie geht´s nun weiter?

Kurzfristig dürfte das Aufwärtspotenzial in der Patrizia Immobilien-Aktien ausgereizt worden sein, ohnehin dürfte sich an den Jahreshochs aus 2016 sowie der Kursmarke von 25,38 Euro ein kurzfristiger Pullback einstellen. Wenn aber genug Kräfte gesammelt worden sind, könnte es in absehbarer Zeit zu einem Ausbruchsversuch darüber kommen. Ein damit einhergehendes Kaufsignal könnte das Wertpapier aus technischer Sicht weiter bis in den Bereich von 28,29 Euro vorantreiben und rechtfertigt ein mittelfristiges Long-Investment. Hierzu können Anleger beispielsweise auf das zeitlich unbeschränkte Turbo Long Zertifikat WKN MC68AX zurückgreifen und insgesamt eine Rendite von 100 Prozent erwarten. Eine Verlustbegrenzung sollte sich in diesem Fall aber noch unter dem Niveau von 23,85 Euro aufhalten. Mögliche Auffangstationen und Trendwendepunkte bei dem anzunehmenden Pullback sind bei 24,00 und 22,10 Euro zu finden. Spätestens an der einstiegen Hürde der vorausgegangenen Seitwärtsbewegung von 21,22 Euro dürfte die Patrizia Immobilien-Aktien wieder einen tragfähigen Boden vorfinden.