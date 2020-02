Kann Hugo Boss die aktuell hohe Dividende auch in Zukunft zahlen?

Hugo Boss verfolgt eine ertragsorientierte Ausschüttungspolitik. Das bedeutet, dass sich die Höhe der Dividende an den Gewinnen von Hugo Boss orientiert. In der Regel sollen die Aktionäre zwischen 60 und 80 % des erzielten Gewinns ausgeschüttet bekommen. In den letzten 11 Jahren wurden auch immer mindestens 60 % des Gewinns ausgeschüttet und zumeist lag die Ausschüttungsquote sogar deutlich über dem Minimum von 60 %. Aktuell liegt die Ausschüttungsquote bei rund 79 % und damit am oberen Ende des angestrebten Korridors. Daraus folgt, dass ein weiteres Dividendenwachstum nur erfolgen kann, wenn die Gewinne von Hugo Boss weiter steigen, denn die Ausschüttungsquote soll langfristig maximal auf dem aktuellen Stand verbleiben.

Der im MDAX gelistete Modekonzern Hugo Boss (WKN: A1PHFF) bietet aktuell eine Dividendenrendite von mehr als 6 % (Stand: 18.02.2020). Damit könnte Hugo Boss für Dividendenjäger eine der interessantesten Aktien am deutschen Markt sein. Schauen wir uns doch mal an, ob Hugo Boss die Dividende auch in Zukunft mindestens stabil halten kann.

Kann Hugo Boss seine Gewinne weiter steigern?

Ein Blick in die jüngere Vergangenheit verrät, dass Hugo Boss durchaus Probleme damit hatte, seine Gewinne kontinuierlich und langfristig zu steigern. So hat sich das Konzernergebnis zwischen 2014 und 2016 beinahe halbiert und in der Folge musste Hugo Boss auch die Dividende 2016 stark kürzen. Seitdem hat sich der Modekonzern zwar gefangen und konnte den Gewinn bis 2018 wieder leicht steigern, jedoch scheint es so, als würde das Konzernergebnis in 2019 wieder leicht rückläufig sein. Falls sich Hugo Boss konsequent an seine Dividendenpolitik hält, könnte im März dementsprechend eine Dividendenkürzung anstehen. Es ist aber auch durchaus denkbar, dass die Dividende stabil gehalten wird, denn schon in der Vergangenheit hat Hugo Boss in Ausnahmefällen mehr als 80 % seiner Gewinne ausgeschüttet.

Die letzten Jahre waren also sicherlich nicht die besten in der Geschichte von Hugo Boss, aber an der Börse zählt ja zum Glück in erster Linie die Zukunft. Aus diesem Grund sollten wir nun einen genaueren Blick auf die Ziele für die kommenden Jahre werfen. Bis 2022 möchte der Modekonzern ein jährliches Umsatzwachstum von 5 bis 7 % erzielen. Wachstumstreiber sollen dabei in erster Linie der Onlinehandel und die Region Asien sein. Des Weiteren soll die EBIT-Marge bis 2022 von aktuell 12,4 auf 15 % gesteigert werden. Dies soll in erster Linie durch die fortschreitende Digitalisierung und damit einhergehende Effizienzsteigerungen erreicht werden.