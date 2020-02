AQUA: sprudelnde Gewinne im Wassermarkt, +60 % in 6 Monaten!

Das Segment der Wasseraufbereitung gilt auf Grund der Wasserknappheit in vielen Regionen der Erde als sehr lukrativ.

Boom-Aktie Evoqua Water Technologies (AQUA): Kommt jetzt nochmal eine Kursexplosion?

Symbol: AQUA ISIN: US30057T1051

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate Rückblick: Mit einen Plus von circa 60 Prozent wurde eine außergewöhnliche Kurssteigerung erreicht. In der ersten Februarwoche gab es nach den Quartalszahlen ein Gap-Up, das die Aktie noch einmal eine Etage nach oben hob. Dem anschließenden Allzeithoch folgte eine Bullenflagge, die womöglich langsam ihr Ende findet und in einen erneuten Ausbruch münden könnte.