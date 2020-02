Novo Nordisk – Geht die Erfolgsstory weiter?

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) ist in erster Linie für seine Diabetesmedikamente bekannt. Mit einem Marktanteil von 28 % ist Novo Nordisk Weltmarktführer in diesem Bereich. Und der Diabetesmarkt ist kein kleiner. Laut Prognosen der Internationalen Diabetes-Föderation (IDF) ist weltweit gesehen aktuell jeder elfte Erwachsene Diabetiker und in den kommenden 25 Jahren wird sich die Zahl der an Diabetes erkrankten Menschen wohl beinahe verdoppeln. Gründe dafür liegen in erster Linie in der immer ungesünderen Lebensweise der Menschen und daraus resultierend in einem erhöhten Risiko für Typ-2-Diabetes.

Das solide Geschäftsmodell

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Aktie von Novo Nordisk hervorragend entwickelt. Der Kurs hat sich in den letzten 20 Jahren mehr als verzwanzigfacht und die Dividende wurde nun bereits seit 18 Jahren in Folge gesteigert. Aktionäre hatten also viel Spaß mit der Novo Nordisk-Aktie in den letzten Jahrzehnten, aber es stellt sich natürlich die Frage, ob die Erfolgsstory auch so weitergehen kann. Um die Zukunft besser einschätzen zu können, hilft manchmal ein kurzer Blick in die Vergangenheit. Dabei fällt auf, dass Novo Nordisk eine extrem lange und erfolgreiche Geschichte vorweisen kann. Mit einer Ausnahme 2017 sind die Umsätze seit 2007 jedes Jahr gestiegen und auch der Gewinn konnte in diesem Zeitraum verfünffacht werden.

Trotz der zwischenzeitlichen Krisen am Finanzmarkt konnte Novo Nordisk seine Kennzahlen Jahr für Jahr steigern. Das deutet darauf hin, dass der Pharmakonzern ein sehr solides Geschäftsmodell hat, welches recht krisensicher zu sein scheint. Denkt man einen Schritt weiter, ist diese Auffälligkeit ziemlich logisch erklärbar. Zum einen steigt jedes Jahr die Zahl der Diabetespatienten, zum anderen brauchen Diabetespatienten ihre Medikamente zu jeder Zeit. Das bedeutet, dass auch in Krisenphasen, in welchen der Konsum stagniert, die Diabetespatienten trotzdem noch ihre Medikamente kaufen werden und daher Novo Nordisk weiterhin Geld verdient.

Ein Weltmarktführer in einem wachsenden Markt

Novo Nordisk ist Weltmarktführer in einem Markt, der seit Jahren wächst und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft weiter stark wachsen wird. Insbesondere in den Schwellen- und Entwicklungsländern steigt die Zahl der Diabetiker aktuell stark. Auch hier ist in erster Linie der Lebenswandel hin zu ungesünderer Ernährung der Grund für die steigende Zahl an Erkrankten. Somit wird Novo Nordisk seine Umsätze und Gewinne aller Voraussicht nach in den kommenden Jahren weiter steigern können, wenn es der Pharmakonzern schafft, seine Marktanteile zu halten bzw. vielleicht sogar auszubauen.