Im Vorfeld der anstehenden Zahlen hält sich die Aktie bedeckt. Positive Einflüsse, wie die überraschend robusten Zahlen von Canopy Growth, die in den Cannabis-Sektor positiv ausstrahlten, verpufften. Die Aktie ergeht sich, wie in den Wochen zuvor auch schon, in einer Bodenbildung und diese gestaltet sich überaus zäh.

Eine gewisse Zurückhaltung ist in der aktuellen Marktphase sicherlich festzustellen. Wie heißt es so schön: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Aus charttechnischer Sicht passierte nach dem Vorstoß im Januar in Richtung 12,0 CAD nicht mehr sonderlich viel auf der Oberseite. Das Handelsgeschehen verlagerte sich in den letzten Handelstagen unter die 10,0 CAD, die sich damit als veritable Hürde etablieren konnten. Immerhin, und das gilt es, durchaus positiv hervorzuheben, blieb die Ausbildung neuer Bewegungstiefs aus. Die Zone 8,5 / 8,0 CAD hat weiterhin Bestand und zentralen Charakter. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet. Auf der Oberseite stellen die 10,0 CAD die erste Hürde dar. Über diese muss es gehen, um sich dem „eigentlichen“ Ziel zu nähern, denn über kurz oder lang muss ein Ausbruch über die 12,0 CAD erfolgen, um das Chartbild aufzuhellen. So lange dieses nicht passiert ist, wird latent Druck auf die Zone 8,5 /8,0 CAD ausgeübt.