Ölpreis – Kommt er jetzt unter Druck ?

Der Ölpreis hat seit Jahresbeginn deutlich korrigiert. So startete der Preis der Nordseesorte Brent das Jahr 2020 bei einem Preis von 67 US-Dollar pro Barrel und notiert aktuell nur noch bei 54 US-Dollar, was einem Rückgang von 18 Prozent entspricht. Selbst die großen Ölkonzerne kämpfen mittlerweile mit immensen Herausforderungen. Anleger stellen sich also die Frage, wann sie bei den Aktien der Ölkonzerne wieder zugreifen können.

Den vollständigen Artikel finden Sie hier: https://www.gvs-fs.de/news/oelpreis-unter-druck