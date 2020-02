Die jüngsten Rekorde an den Aktienmärkten sind nicht jedem geheuer. Der Chef des Instituts für Weltwirtschaft nennt sie sogar ein Rätsel. In der Tat scheint der Optimismus im aktuellen Umfeld ungerechtfertigt.

Die Weltwirtschaft hat das Jahr 2019 unrühmlich beendet. Zwar wuchs die US-Wirtschaft ordentlich, die Eurozone ist aber nur knapp an der Stagnation vorbeigeschrammt. In Japan ist das BIP sogar geschrumpft.

Als wäre das nicht genug, sorgt nunmehr auch noch die chinesische Grippeepidemie für Gegenwind. Im Reich der Mitte standen die Bänder zwischen Ende Januar und Mitte Februar nahezu komplett still oder wie es ein hoher Beamter ausdrückte: Jemand hat im ganzen Land den »Pause-Knopf« gedrückt. Dies hat spürbare Konsequenzen für die Weltwirtschaft. Schliesslich spielt China in den internationalen Wertschöpfungsketten eine entscheidende Rolle – vor allem bei Halbleitern, aber auch in der Autoindustrie. Schon kündigen erste Fahrzeughersteller Zwangsferien aufgrund mangelnder Lieferungen aus China an. Neben diesen angebotsseitigen Problemen fällt das Reich der Mitte aber auch als Nachfrager aus. Für weite Teile der Bevölkerung stellt aktuell bereits der Kauf von Nahrungsmitteln eine Herausforderung dar. Wer denkt da schon an ein neues Auto?