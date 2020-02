Wirecards Aktien verzeichnen heute möglicherweise einen guten Start in den Tag. Zumindest deuten die Indikationen aktuell auf Kursgewinne hin und notieren bei an der Marke von 135 Euro. Am Dienstag hatte Wirecards Aktienkurs nach charttechnischen Dämpfern der letzten Tage noch Federn lassen müssen: Mit 133,50 Euro ging es für den DAX-notierten Fintech-Titel auf Tagestief aus dem XETRA-Handel der Frankfurter Börse.Am heutigen ...