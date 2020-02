EMX Royalty nimmt mit Pursuit Minerals Batteriemetalle in den Fokus

EMX Royalty ist weiter fleißig dabei, sein großes Portfolio an Beteiligungen, Lizenzen und Investitionen zu erweitern. Nun gab man eine Optionsvereinbarung mit Pursuit Minerals Limited für die Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekte Espedalen, Hosanger und Sigdal in Norwegen bekannt. Zudem steigt EMX als Aktionär bei dem neuen Partner ein.

EMX Royalty (2,60 CAD / 1,78 Euro; CA26873J1075) hat die Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekte Espedalen, Hosanger und Sigdal in Norwegen im Jahr 2018 erworben und nun gewinnbringend an die australische Pursuit Minerals verkauft. Dies geschieht durch eine Beteiligung von EMX an Pursuit Minerals mittels einer Optionsvereinbarung. Pursuit konzentriert sich auf Batteriemetalle. Auch Gold und Elemente der Platingruppe sind teilweise enthalten.

Die Vereinbarung im Einzelnen

EMX erhält eine dreiprozentige Lizenzgebühr (NSR) für jedes Projekt sowie jährliche Vorauszahlungen und sogenannte Meilensteinzahlungen. Diese werden bei Abschluss einer Vormachbarkeitsstudie und einer positiven Durchführbarkeitsstudie fällig. Dabei besitzt Pursuit die Möglichkeit, 100 Prozent an den drei Projekten zu erwerben. Dafür muss Pursuit 25.000 US-Dollar in bar an EMX zahlen sowie 20 Mio. Pursuit-Aktien an EMX übertragen. Pursuit kann diese Option 12 Monate lang ausüben, wobei mindestens 250.000 US-Dollar in die Projekte investiert werden müssen. Sollte Pursuit diese Möglichkeit ausüben, dann gehen bis zu 20 Mio. zusätzliche Aktien auf EMX über. EMX kann so maximal 9,9 Prozent der ausgegebenen Anteile von Pursuit erhalten. EMX behält aber auf jeden Fall eine zwei- oder dreiprozentige NSR-Gebühr.

Das Potenzial der norwegischen Projekte

Die Projekte Espedalen, Hosanger und Sigdal enthalten jeweils Gebiete mit historischem Bergbau. Sie befinden sich in einem Gebiet von Nickelvorkommen und Intrusionskomplexen in Südnorwegen. Dieses Gebiet wird als Erweiterung eines Trends mit bekannten Nickelvorkommen angesehen. Insgesamt umfassen die drei Projekte rund 20.000 Hektar Explorationslizenzen.

Nähere Betrachtung der Projekte

Das Espedalen-Projekt enthält eine Nickel-Kupfer-Lagerstätte und 26 weitere bekannte Nickel-Kupfer-Kobalt-Vorkommen. Von 1848 bis 1918 wurden in dieser Region cirka 100.000 Tonnen Nickel abgebaut. Mehrere historische Ziele wurden bisher noch nicht bebohrt. Das Sigdal-Projekt befindet sich ebenfalls in einem historischen Bergbaugebiet. Aufgrund der früheren Bohrungen von Falconbridge und Blackstone Resources geht EMX von einem Entdeckungspotenzial aus. Auf dem Hosanger-Projekt wurde von 1883 bis etwa 1940 Nickel, Kupfer und Kobalt produziert.