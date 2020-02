Sauberer Lauf

Das Papier der Deutschen Telekom und tendenziell defensiver Wert hat sich in den letzten zwei Wochen sehr dynamisch entwickelt, Kursgewinne bis 16,63 Euro sind durchaus noch möglich. Aber erst darüber kann ein Rücklauf zurück an die obere Begrenzung der langjährigen Handelsspanne um 17,60 Euro gelingen. Mit einem Dämpfer muss aber an der ersten Hürde gerechnet werden. Wer noch immer auf das laufende Pferd aufsatteln möchte, kann dies beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN CP64PM tun. Bestehende Long-Positionen sollten nun aber mit einer merklichen Stopp-Anhebung mindestens auf 15,60 Euro enger abgesichert werden. Ein Kursrutsch unter 15,50 Euro birgt hingegen Rückfallrisiken auf rund 15,00 Euro. Größere Verkaufssignale sind aber erst unterhalb von 14,50 Euro zu erwarten.