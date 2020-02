Metro einigt sich mit SCP Group über Real-Deal

Metro hat einen Käufer für die Real-Warenhäuser gefunden. Mit der SCP Group wurde ein Kaufvertrag unterzeichnet, meldet das Handelsunternehmen am späten Dienstagabend. Geeinigt habe man sich „über die Veräußerung des SB-Warenhausgeschäfts und der damit zusammenhängenden Geschäftsaktivitäten. Die Vertragsbedingungen entsprechen in Gänze den am 11. Februar 2020 kommunizierten Parametern”, so Metro.Dem Verkauf liegt ...