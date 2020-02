SHS VIVEON AG: Vorläufiges Jahresergebnis 2019 und Ausblick auf die strategische Ausrichtung der SHS VIVEON AG

Seite 2 ► Seite 1 von 5

München, 19. Februar 2020 - Die SHS VIVEON AG - Anbieter und ausgewiesener Experte von software-basierten Lösungen für Risiko- und Kreditmanagement - berichtet heute im Rahmen eines Kapitalmarkt-WebCast über das vorläufige, nicht testierte Jahresergebnis 2019 und gibt einen Ausblick auf die weitere strategische Ausrichtung der SHS VIVEON AG.Für das vergangene Geschäftsjahr blickt die SHS VIVEON AG auf ein sehr erfreuliches Jahresergebnis zurück. So schließt der SHS VIVEON Konzern das Geschäftsjahr 2019, nicht testierten Zahlen zufolge, innerhalb der ausgegebenen Umsatzprognose bei 12,14 Mio. EUR. Somit wurde der im Rahmen der Strategieänderung in 2019 entfallene Umsatzanteil des CRM-Geschäfts (0,63 Mio. EUR) bereits vollständig kompensiert.Die nicht testierte EBITDA Marge liegt bei 12,5% und folglich nochmalig über dem bereits im Sommer 2019 angehobenen Prognose von 10% bis 11%, damit also circa 2 Prozentpunkte höher.Der erzielte, nicht testierte Jahresüberschuss liegt bei 0,664 Mio. EUR. und wurde gegenüber der im Sommer 2019 angehobenen Prognose mit circa 40% übertroffen.Die Vertriebsoffensive zeigt einen sehr positiven Trend. Im Jahr 2019 konnten 12 Neukunden gewonnen werden, was eine Verdreifachung gegenüber 2018 darstellt.Diese Entwicklung zeigt, dass unter der Leitung von Ralph Schuler (CEO) in 2019 der Turnaround hinsichtlich Rentabilität, Wachstum und größtmöglicher Kostenkontrolle der SHS VIVEON nachhaltig gelungen ist. Durch den damit einhergehenden positiven Cashflow, verbunden mit einer soliden Liquidität, ist die SHS VIVEON AG für das laufende Geschäftsjahr 2020 und die anstehenden strategischen Herausforderungen finanziell bestens gerüstet.