Konsumenten, nicht Investoren, wählen disruptive Champions

Es war jedoch schon immer eine sehr schwierige Aufgabe zu verstehen, welche Innovationen und Disruptionen nachhaltig sind, um den Unternehmen, die dahinterstehen und Veränderungen vorantreiben, einen entsprechenden Wert beizumessen. Auch wenn ein Leben ohne Google heute schwer vorstellbar ist, wird oft vergessen, dass es sehr umstritten war, in den Google-Börsengang im Jahr 2004 zu investieren. Google hatte damals bereits einen Umsatz von etwa drei Milliarden US-Dollar und dennoch gab es viele Zweifel an der Beständigkeit und dem Wert eines Geschäftsmodells, das auf einer Suchmaschine basiert. Seit damals ist der Umsatz unaufhaltsam auf rund 150 Milliarden US-Dollar gestiegen – ein Beispiel dafür, dass Nutzer die Bequemlichkeit und den Wert der Suchmaschine erkennen, Investoren häufig jedoch nicht.

Wenngleich der Begriff ‘Disruption’ zweifellos eines der am häufigsten verwendeten Schlagworte in der Investmentwelt ist, so ist es dennoch kein neues Konzept. Die Geschichte der Finanzmärkte ist übersät mit innovativen Unternehmen, deren innovative oder disruptive Ideen bestenfalls angezweifelt, schlimmstenfalls aber verachtet wurden.

Tatsächlich geht der Markt oft davon aus, dass disruptive Unternehmen überbewertet sind, was auf eine gewisse Voreingenommenheit hindeutet. Es wird natürlich immer überbewertete Aktien geben. Für Investoren, die jedoch in der Lage sind eine tiefgreifende Fundamentalanalyse durchzuführen und dadurch ein besseres Verständnis über die Dauer und das Ausmaß des Wachstums eines Unternehmens erhalten, bietet es zahlreiche außerordentliche Investitionsmöglichkeiten in Unternehmen, die an der Spitze dessen stehen, was wir bei PGIM Investments die ‚Next Economy‘ nennen. Erfahrene Investoren, die sich ausschließlich auf diese Unternehmen konzentrieren, werden einen Vorteil beim Identifizieren dieser haben, weil sie deren Geschäftsmodelle besser verstehen und diese letztlich auch genauer bewerten können.