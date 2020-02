Die Sensibilität in Unternehmen nimmt zu, da das „just in time“ Lieferkettenmodell jetzt seine negativen Merkmale zeigt. Faktisch ist die gesamte Weltwirtschaft in diesem Modell verankert.

Gestern versetzte das US-Unternehmen Apple die Märkte mit einer Umsatzwarnung in helle Aufregung. Was für Apple gilt, gilt für den größten Teil der global aufgestellten Unternehmen. So sieht nicht nur Jaguar Engpässe in der Produktion wegen absehbarer oder möglicher Lieferengpässe.

Positive Meldungen, wie die von Hapag-Lloyd, dass es bisher keinen Knick im Asiengeschäft gäbe, stellen eine Ausnahme von der Regel dar.

Aber auch Länder melden sich zu Wort. So hält Russland starke wirtschaftliche Folgen für möglich.

Rationalere Politik als Folge der Bedrohung?

Aus China, dass das Epizentrum des Coronavirus-Problems darstellt, erreichen uns konziliante Töne. Peking wird die verfügten Zusatzzölle auf 700 US-Produkte streichen.

Auch aus den USA wird zart zurückgerudert. Präsident Trump hat gegenüber Behörden interveniert, die US-Unternehmen die Lieferung von Ersatzteilen und Komponenten nach China verbieten wollten.

Die USA könnten sich nicht dahin entwickeln, dass Unternehmen unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit gezwungen seien, auf Aufträge zu verzichten. Er sagte, auf seinen Schreibtisch landeten Sachen, die nichts mit der nationalen Sicherheit zu tun hätten. Trump verwies diesbezüglich auch auf Chip-Hersteller.

Wir erlauben uns darauf zu verweisen, dass auch deutsche Kfz-Bauer keine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellen, ganz im Gegenteil (verlässliche, komfortable und vernetzte Transportmittel mit viel US-IT).

Wie belastbar diese freundlichere Nuance Trumps sein wird, wird sich weisen. Euphorie ist unangebracht, aber Anzeichen einer rationaleren Gangart insbesondere seitens der USA sind bei gutem Willen temporär erkennbar!

Das mag auch erforderlich sein, denn am Ende wären die USA von den Folgen der Viruskrise nicht ausgeklammert (siehe Apple).

Dass die zarte Neuausrichtung aus tiefer innerer Überzeugung erfolgt, ist zu bezweifeln. Es handelt sich mit höchster Wahrscheinlichkeit um eine situative Wendung, die mit einer Veränderung der Bedrohungslage zügig alterniert werden kann.