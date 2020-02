NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von Tools und Serviceleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die weltweite Investmentbranche, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Privatplatzierung von 2029 fälligen, unbesicherten 4.000%-Senior Notes (vorrangige, unbesicherte Anleihen, die „Anleihen“) im Gesamtwert von 500 Mio. US-Dollar (das „Angebot“) erfolgreich abgeschlossen hat. Die Anleihen stellen eine weitere Emission der 2029 fälligen unbesicherten 4,000%-Senior Notes mit einem Gesamtnennbetrag von 500 Mio. US-Dollar dar, die am 7. November 2019 emittiert wurden; sie sind mit diesen vollständig fungibel und gleichrangig und bilden mit diesen eine einheitliche Serie. Die Anleihen werden am 15. November 2029 fällig.

MSCI beabsichtigt, die aus dem Angebot erzielten Nettoerlöse zusammen mit den verfügbaren Barbeständen für die vorzeitige Rückzahlung bzw. den vorzeitigen Rückkauf der 2024 fälligen, unbesicherten 5,250%-Senior Notes (die „2024-Anleihen“) mit einem Gesamtnennbetrag von 500,0 Mio. US-Dollar gemäß dem Bestimmungen des Vertrags zu den 2024-Notes einzusetzen (die „Rückzahlung“). Der zurzeit ausstehende Gesamtnennbetrag der 2024-Notes beläuft sich auf 800,0 Mio. US-Dollar.

MSCI erwartet, zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Rückzahlung der 2024-Anleihe zu erfassen und diese Beträge von der Berechnung des bereinigten Ergebnisses je Aktie für das vierte Quartal und das Gesamtjahr zum 31. Dezember 2019 auszunehmen.

Die Anleihen wurden nur (i) institutionellen Käufern, von denen angenommen werden kann, dass sie gemäß Regel 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung qualifiziert sind, und nur (ii) gewissen Nicht-US-Personen außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß der Verordnung S des Securities Act angeboten. Die Anleihen wurden nicht im Sinne des Security Act oder anderer US-bundesstaatlicher Wertpapiergesetze registriert und dürfen daher innerhalb der USA nicht ohne Registrierung oder anwendbare Freistellung von den Registrierungsanforderungen des Security Acts und der anwendbaren Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Anleihen dar; sie stellt auch kein Angebot, keine Aufforderung und keinen Verkauf in Ländern bzw. Staaten dar, in denen dieses Angebot, diese Aufforderung oder dieser Verkauf rechtswidrig wäre.