Als ich zum ersten Mal jenes Gedicht las, erschrak ich, und dachte: »Was für ein Menschenbild! Jedoch, dann: »´s ist von Herrn von Goethe, also wird es seine Wahrheit in sich bergen.« Erst später wurde mir bewusst, dass er das, was ich erschreckend fand, durchaus positiv meinte! (Also etwa wie die Katze, die ihrem Besitzer

Der Beitrag Folgen Sie uns – wenn Sie mögen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Dushan Wegner.