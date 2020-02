Cartier Resources erneut mit Top-Bohrergebnissen, Aktie steigt kräftig!

Ganz leicht haben es Gold-Explorer immer noch nicht. Während die Aktien von Produzenten und Developern aufgrund des höheren Goldpreises bereits seit neun Monaten an Fahrt gewinnen, warten die Juniors noch auf die große Nachfrage von Anlegerseite. Aktuell helfen nur gute Bohrergebnisse. Und die konnte Cartier Reosurces (0,18 CAD | 0,11 Euro; CA1467721082) zuletzt in Serie bringen. Gestern Abend ging es an der Heimatbörse in Toronto sogar prozentual zweistellig aufwärts. Die Ursache waren die guten Bohreregbnisse, die Cartier abermals für das Chimo Mine-Projekt vorgelegt hat. Und damit setzt sich der Trend seit dem Tief MItte Dezember fort. Seither hat das Papier rund 40 Prozent hinzugewonnen. Mit einem Börsenwert von deutlich unter 40 Mio. kanadische Dollar (CAD) bleibt aber genug Luft nach oben, zumal das Jahreshoch aus 2019 noch ein gutes Stück entfernt ist.

Doppeleffekt für Goldproduzenten

Konkret lieferte Cartier Resources gestern mit CH19-55 erneut den Beleg, dass man die Ressource weiter vergrößern kann (zu den technischen Details). Dort kam man auf 22 g/t Gold über einen 2 Meter langen Abschnitt. Das Besondere: Das Bohrloch liegt unter der Zone „5B4-5M4-5NE“ (siehe Graphik unten). Sie ist Teil des „Central Gold Corridor“ der im vorigen Jahr vorgelegten Ressourcenschätzung und umfasst allein hier 28.400 Unzen in der Kategorie „indicated“ sowie 137.140 Unzen Gold in der Kategorie „inferred“. Das Ergebnis zeigt, dass sich die Mineralisierung in einer Tiefe von 1.300 Metern fortsetzt. Laut CEO Philippe Cloutier ist diese in alle Richtungen und in die Tiefe hin offen. Aktuell sitzen die unabhängigen Gutachter von InnovExpl an der nächsten Ressourcenschätzung. Diese wird sich auf den nördlichen und südlichen Goldkorridor auf dem Projekt beziehen (mehr hier). Cloutier rechnet damit, dass man dann die Millionen-Marke bei den Unzen deutlich überspringen kann. Aktuell verfügt Cartier über eine NI 43-101 konforme Schätzung mit 878.530 Unzen Gold, wovon mehr als die Hälfte in die höhere Kategorie „indicated“ eingestuft wurde. Mit mehr als 7 Mio. Dollar in der Kasse ist Cartier zudem gut aufgestellt, um das Projekt weiter voranzutreiben. Allerdings könnte die Chimo-Mine oder gar das Unternehmen aber auch ein Übernahmekandidat sein. Denn aufgrund der guten Infrastruktur (Schächte, Stollen, Energie, Verarbeitungsanlagen in der Nähe etc.) kann die historische Mine vergleichsweise schnell und zu niedrigen Investitionskosten wieder in Produktion gebracht werden. Als ein Interessent gilt Cartiers Großaktionär Agnico Eagle, der aktuell rund 17 Prozent der Anteile hält. DIe Chimo-Mine wurde 1997 aufgrund des damals niedrigen Goldpreises von unter 300 Dollar je Unze geschlossen. Dort waren zuvor insgesamt 397.012 Unzen Gold abgebaut worden.