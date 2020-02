Deutsche Börse AG kann auf ein äußerst erfolgreiches Jahr zurückblicken - Aktienanalyse

München (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Bei der Verkündung ihrer vorläufigen Geschäftszahlen konnte die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) am vergangenen Montag (17.02.2020) auf ein äußerst erfolgreiches Jahr zurückblicken, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung. [ mehr