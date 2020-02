Digitale Immobilieninvestments sind eine stark wachsende Form der Geldanlage, bei der Anleger bereits mit kleineren Investmentbeträgen sich an Immobilienprojekten beteiligen können. Das Hamburger Fintech Exporo hat früh den Markt erobert und inzwischen mit seinen Kunden rund 250 Projekte auf diese Weise finanziert. Im Januar gab Exporo eine umfangreiche Bilanz der bisherigen Angebote heraus. Wie sich die Investmentangebote bisher schlagen und was es mit den beiden Produkten “Bestand” und “Finanzierung” auf sich hat, erfahren Sie in diesem Artikel.

Immobilien zählen zu den beliebtesten Assetklassen überhaupt. Die 2014 gestartete Online-Plattform exporo.de hat sich zum Ziel gesetzt, jedem das Anlegen in ausgewählte Immobilien zu ermöglichen. Dahinter steckt die Erkenntnis, dass der Zugang bislang nur sehr eingeschränkt, insbesondere für Privatanleger, funktionierte.