Nach Ausbruch über das Jahreshoch aus 2018 bei 233,47 US-Dollar zündete die nächste Rallyestufe in der Apple-Aktie und katapultierte diese an das 200 % Fibonacci-Extension-Retracement die 324,94 US-Dollar aufwärts. Dort angekommen stellte sich zunächst eine Seitwärtsbewegung Anfang dieses Jahres ein, womit die Hürde bestehend aus dem Fibo ihre Wirkung nicht verfehlt hat. Im gestrigen Handel fiel das Papier entsprechend nach der Gewinnwarnung zurück und hat nun eine Kurslücke im Chartverlauf hinterlassen. Gut möglich, dass dies zum Anlass für weitere Verkäufe genutzt wird, technisch lässt sich das Handelsgeschehen sehr gut eingrenzen.

Konsolidierung möglich

Solange die Seitwärtsbewegung der letzten Wochen anhält, ist zunächst noch kein Handlungsbedarf gegeben. Erst bei einem nachhaltigen Rückfall mindestens unter das Niveau von 302,75 US-Dollar dürfte sich eine größere Korrektur in Richtung der markanten Unterstützungszone aus Ende 2019 bei 268,37 US-Dollar einstellen. Genau auf diesen Fall können Investoren beispielsweise über ein Investment in das mit einem Hebel von annähernd von 100 ausgestattete Open End Turbo Short Zertifikat WKN KA9QFR setzen. Eine überraschende Rückkehr über die aktuellen Rekordstände von 327,85 US-Dollar dürfte aus technischer Sicht weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 360,00 US-Dollar freisetzen.