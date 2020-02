Statt 1,9 bis 2 Mio. Unzen Gold wird das Unternehmen lediglich 1,87 Mio. Unzen fördern. Schlimmer noch: Dies liegt zum größten Teil an den technischen Problemen in der LaRonde Mine, die mit Cashkosten von 464 USD je Unze in 2019 die günstigste Mine des Unternehmens ist.

Hier geht es zum ausführlichen Update zu Agnico Eagle Mines. Bitte lesen Sie zudem den Experten-Kommentar über Agnico Eagle Mines von unseren Fachjournalisten-Kollegen der wallstreet:online-Partnerredaktion Smart Investor.

Die wallstreet:online-Partnerredaktion Smart Investor blickt auf 20 Jahre Erfahrung der Börsen-Berichterstattung zurück. Die Fachjournalisten liefern exklusive Hintergrund-Analysen und verwalten ein Musterdepot mit weit über plus 200 Prozent - Smart Investor-Informationen sichern und vermehren Ihr Vermögen. Mehr Informationen unter www.smartinvestor.de.

Broker-Tipp*

Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger für vier Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

* Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln, auf die Produkt-Links klicken und sich vielleicht für ein Produkt zum Thema entscheiden, wird uns das vergütet.