Bei den Brennstoffzellen-Aktien wie der Ballard Power Aktie ist die Konsolidierungsphase längst vorüber. Im gestrigen Handel an der Nasdaq gelang dem kanadischen Titel ein wichtiges charttechnisches Signal. Das vorherige Haussetop bei 12,13 Dollar wurde überwunden. Nachdem Ballards Aktienkurs zuletzt in der Konsolidierung von 12,13 Dollar auf 8,68 Dollar abgetaucht war, haben also die Bullen nun eine neues und wichtiges ...