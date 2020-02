Gröschls Mittwochskommentar: 08/2020

"Planung ersetzt Zufall durch Irrtum. – Hab ich gestern zufällig bei einem Interview der Antilopen Gang im Radio gehört, dürften sie allerdings nicht erfunden haben, meint Google. J (Scheint A. Einstein gewesen zu sein.) Dass es sich dabei um ein universell gültiges Spruchweistum handelt, ist unbestritten, wobei sich natürlich mit abnehmenden Detailierungsgrad der Planung auch die Irrtumswahrscheinlich verringert bzw. die Treffsicherheit erhöht. Besonders spannend – aus Sicht der ex-Ante Margin of Error – ist natürlich eine Ergebnisplanung, wobei das likewise für Finanzerfolge wie Kommunikationsergebnisse gilt.

Das musste zuletzt wohl auch der moderne Kaiser von China, Xi Jinping, leidvoll feststellen. Wobei man festhalten muss, dass die Planung der Strategie – und deren Umsetzung - grundsätzlich so schlecht nicht gewesen sein wird, hätten wir sonst wohl eine ganz andere Ausbreitungsrate des Virus beobachtet. (Wenn wir davon ausgehen, dass wir tatsächlich schon Richtung Peak und mithin schon fast an der Schwelle zum Rückgang der Neuinfektionen sind.) Weniger gut hat er bzw. das Politbüro da schon die Detailplanung im Griff gehabt, was zu mehrfachem Zurückrudern, Dementieren, Umstellung der Zählungssystematik, Einschränkung der Kommunikation und zum Verschwinden von Funktionären geführt hat. Kann (soll man natürlich keinesfalls!) man alles machen in einer Diktatur, geht aber in anderen Ökosystemen natürlich nicht.

Ein weiteres Lehrbuchbeispiel, wie man´s in für uns gewohnten Umfeldern gar nicht machen sollte, war die Kommunikation zuletzt. Kam doch vor ein paar Tagen die Meldung, dass Präsident Xi schon zwei Wochen früher als ursprünglich angenommen vom Virus-Ausbruch gewusst hat. Die Intention der Geschichte war wohl zu zeigen, dass der große Führer eh alles schon sehr früh gewusst hat und dementsprechend total richtig reagiert hat. Raus gekommen ist, dass die chinesische Führung quasi wochenlang zugeschaut hat, bevor sie irgendwas unternommen hat. Wie auch immer die Wahrheit ausschaut, die ja ex-post sowieso eher unerheblich ist, geht’s bei jedweder Kommunikation immer nur darum, was beim Empfänger ankommt und nicht was der Sender gemeint haben könnte. Soweit das Wort zum Mittwoch! J