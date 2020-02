Gestern gab es eine Stimmrechtsmitteilung von Goldman Sachs zu Wirecard, heute kommen entsprechende News von BlackRock. Am 11. Februar sinkt die Zahl der direkten Stimmrechte von BlackRock an Wirecard von 3,02 Prozent auf 2,89 Prozent. Gleichzeitig wird der Anteil der Instrumente von 2,51 Prozent auf 2,68 Prozent erhöht. Unterm Strich ergibt sich somit fast ein Nullsummenspiel. BlackRock hält zum Stichtag 5,57 Prozent an Wirecard, ...