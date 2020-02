Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer GMT Capital Corp verringert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der RIB Software SE kräftig:Die Leerverkäufer des Hedgefonds GMT Capital Corp treten den Rückzug aus ihren Short-Aktivitäten in den Aktien des Herstellers von cloud-basierter Big Data Bausoftware RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6, WKN: A0Z2XN, Ticker-Symbol: RSTA, Nasdaq OTC-Symbol: RSTAF) an. [ mehr