Kames Capital Fondsmanager: Diese Region lockt mit dem schnellsten Dividendenwachstum

Angesichts der Bemühungen um höchstmögliche Renditen und Zinssätzen auf historischen Tiefstwerten (und in einigen Fällen sogar negativen Zinssätzen) spielt für Investoren die Generierung von Erträgen aus Aktienanlagen eine zentrale Rolle. Doch wo gibt es hierfür die besten Anlagemöglichkeiten?

Gute Chancen bietet das anhaltende Wachstum in Asien-Pazifik. Diese Region hat in den letzten Jahren weltweit das schnellste Dividendenwachstum verzeichnet. Angetrieben durch günstige regulatorische Entwicklungen und die Nachfrage internationaler Investoren setzen die Unternehmen ihren operativen Erfolg zunehmend in höhere Ausschüttungen an die Aktionäre um. Darüber hinaus gibt es Spielraum für eine Fortsetzung dieses Trends, da die Auszahlungsraten im Vergleich zu einigen anderen Regionen immer noch verhältnismäßig niedrig sind.