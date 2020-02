2019 legt der Umsatz bei Klassik Radio von 15,6 Millionen Euro auf rund 18 Millionen Euro zu. Die EBITDA-Marge steigt von 11,9 Prozent auf 15,5 Prozent an. Gleichzeitig investiert das Unternehmen hohe Summen in einen abobasierten Streamingdienst. So sollen mehr Abonnenten gewonnen werden. Hier liegen die Zahlen noch unter den Erwartungen.Die Experten von SMC Research glauben jedoch, dass dies gelingen wird. Sie bestätigen die ...