Wo liegen die nächsten Kursziele im Gold?

Der Goldpreis notiert wieder über 1.600 US-Dollar. Fed-Sitzungsprotokoll im Fokus.

Im Vorfeld der heutigen Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung des Offenmarktauschusses der US-Notenbank Fed kann der Goldpreis zulegen und im Handelsverlauf bis zum Siebenjahreshoch vom 8. Januar 2020 steigen. Im Zusammenhang mit der Sorge um negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft durch das Coronavirus ist das gelbe Edelmetall aktuell als „sicherer Hafen“ gefragt und notiert um 17:00 Uhr MEZ mit einem Plus von 0,33 Prozent bei 1.606 US-Dollar je Feinunze. Aus charttechnischer Sicht ist der Goldpreis aus seinem symmetrischen Dreieck nach oben ausgebrochen und nahe punktgenau am Siebenjahreshoch von Anfang Januar abgeprallt. Sollte der Goldpreis diesen Widerstand überwinden, liegt das nächste charttechnische Kursziel bei 1.644 US-Dollar. Die Aufwärtsbewegung hat bei zunehmender Kaufdynamik durchaus das Potential, bis zum nächsten charttechnischen Widerstand bei 1.683 US-Dollar zu steigen. Weitere Informationen erfahren Sie hier.

GBE Brokers Ltd. ist ein lizenzierter Forex- und CFD-Broker mit Hauptsitz in Limassol und einer Niederlassung in Hamburg. Die Geschäfte im Bereich Retail-Brokerage werden von Herrn Rifat Sayim geleitet. Zuständig für die Sparte GBE Prime, in der GBE als Liquiditätsanbieter Preisquotierungen an anderen Banken und Brokerhäusern weiterleitet, ist Herr Ben-Florian Henke. GBE brokers bietet den Forex- und CFD-Handel über die Handelsplattform MT4 und MT5 an.

Die beigefügten Informationen spiegeln Informationen und Meinungen der jeweiligen Redaktionen wider. Neben Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen erhalten, die durch GBE brokers Ltd. erarbeitet wurden. Obwohl wir sämtliche Angaben für vertrauenswürdig halten, kann für deren Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Dieses Dokument dient lediglich zur Information. Keinesfalls enthält diese Veröffentlichung Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlageinstrumenten. Diese Information stellt keine Anlageberatung dar. Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Werbemitteilung handelt. Sie stellt keine Anlageempfehlung und auch keine Anlagestrategieempfehlung dar.