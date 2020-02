Dermapharm kauft Merck-Tochter Allergopharma

Die Dermapharm Holding übernimmt die Allergopharma GmbH & Co. KG mit Sitz in Reinbek bei Hamburg. Ein Vertrag zur Übernahme der Gesellschaft sei heute abgeschlossen worden, meldet das börsennotierte Unternehmen am Mittwoch. Zum Kaufpreis für die neue Konzerntochter macht die Dermapharm Holding allerdings keine Angaben, man habe mit dem Verkäufer Merck Stillschweigen vereinbart. Die Aufsichtsbehörden müssen dem Deal noch ...