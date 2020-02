WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch fester geschlossen. Der ATX stieg um 0,62 Prozent auf 3198,33 Punkte.

Gestützt auf eine klare positive internationale Börsenstimmung mit Kursgewinnen an den europäischen Leitbörsen, an der Wall Street und in Tokio im Blick verzeichnete auch der österreichische Markt einen Gewinntag. Am Vortag war es für den ATX noch wegen der Sorgen hinsichtlich der wirtschaftlichen Belastungen durch die Ausbreitung des Coronavirus um ein Prozent zurückgegangen.