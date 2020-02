Bildung: Allianz-Themenfonds mit neuem Themenblock: „Dank vieler Börsengänge in den letzten Jahren ist das investierbare Universum deutlich gewachsen.“

Das Unternehmen hatte mitgeteilt, zudem den Bereich „Energie der Zukunft“ als Teilsegment neu im Fonds verankert zu haben. Portfoliomanager Andreas Fruschki erklärt exklusiv die Details:

„Die Nachfrage nach Bildung nimmt weltweit zu. Global werden jedes Jahr fünf Billionen US-Dollar für Bildung ausgegeben – eine Zahl, die sich bis 2030 voraussichtlich auf zehn Billionen US-Dollar verdoppeln wird“, so Andreas Fruschki, Portfoliomanager beim Allianz Thematica (ISIN: LU1479563717) exklusiv zu FondsDISCOUNT.de. In einer Mitteilung informierte Allianz Global Investors zuvor über eine Portfolioumschichtung im Fonds. Laut Fruschki hätten Schwellenländer als auch entwickelte Märkte mit unterschiedlicher Akzentuierung einen steigenden Bedarf an Bildung: „Moderne Technologie hilft nun, die räumlichen und örtlichen Grenzen und die Beschränkung in den Ressourcen zu überwinden.“ Online-Kurse könnten beispielsweise einen grenzüberschreitenden Wissensaustausch ermöglichen. Das Thema Bildung gewinne zunehmend an Fahrt, da der private Sektor versuche, die Bedürfnisse zu adressieren: „Wir investieren dementsprechend in Anbieter von Nachhilfe, Berufsausbildung und anderen Dienstleistungen sowie in Anbieter von Bildungstechnologien“, so der Portfoliomanager weiter.