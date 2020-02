MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen Osteuropas haben am Mittwoch eine positive Entwicklung genommen. Vor allem in Budapest, Prag und Moskau folgten die Leitindizes der international wieder besseren Stimmung. Beherrschendes Thema an den globalen Aktienmärkten blieb der Coronavirus mit seinen Folgen - nun aber mit neuer Hoffnung wegen nachlassender Rasanz bei den Neuinfektionen.

In Budapest verbuchte der Bux den bereits fünften positiven Handelstag in Folge, indem er 1,39 Prozent auf 46 182,09 Punkte gewann. Bei den Einzelwerten gerieten die Aktien der MTelekom zwar nach Zahlen mit 1,7 Prozent unter Druck. Die übrigen Schwergewichte legten aber jeweils zu. Besonders stark nachgefragt wurden die Aktien der OTP Bank mit einem 2,5-prozentigen Plus. Für die Titel des Öl- und Gaskonzerns MOL ging es 1,1 Prozent nach oben. Jene des Pharmakonzerns Gedeon Richter stiegen um 0,9 Prozent.